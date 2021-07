DIRECT. Inondations en Europe : le bilan s'alourdit à 153 morts, dont 133 en Allemagne

Ce qu'il faut savoir

Le bilan des intempéries dévastatrices en Allemagne s'alourdit encore, samedi 17 juillet, atteignant au moins 133 morts dans le pays, a annoncé la police locale dans un communiqué, ce qui porte à 153 le nombre de décès en Europe."Selon les informations actuelles 90 personnes ont perdu la vie pendant la catastrophe", dans la région de Rhénanie-Palatinat, l'une des plus touchées, a précisé la police de Coblence. Ce bilan s'ajoute aux 43 décès survenus en Rhénanie-du-Nord Westphalie, une autre région allemande frappée par la catastrophe, et aux 20 morts enregistrés en Belgique. Suivez notre direct.

Le Premier ministre belge attendu dans les régions touchées. Le chef du gouvernement belge Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendront à Rochefort (sud) dans la matinée puis Pepinster (est), à 12H30. Ils doivent s'entretenir avec des habitants sinistrés, des membres des services de secours et des responsables locaux.

Des dégâts majeurs. Ces inondations constituent la pire catastrophe naturelle en Allemagne depuis plus d'un demi-siècle."Des milliards d'euros sont en jeu", estime Gerd Landsberg, directeur général de l'association allemande des villes et municipalités. En Belgique, "il se pourrait que ces inondations soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo, en décrétant mardi une journée de deuil national.

Près de Cologne, une portion d'un village s'est effondrée. Un trou béant s'est créé au milieu de la commune d'Erftstadt, près de Cologne, en Allemagne, suite à un glissement de terrain. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Les autorités redoutent désormais que le scénario se répète alors que l'eau continue de s'accumuler sur les champs, tout autour d'Erftstadt.

Des secours aident la Belgique, un millier de soldats mobilisés en Allemagne. Des sapeurs-pompiers du Nord et des Ardennes et des militaires de la Sécurité civile, ont été envoyés jeudi soir en Belgique pour épauler les secours locaux. En Allemagne, près d'un millier de soldats ont été mobilisés. Les réparations doivent désormais commencer : les conduites de gaz ou de téléphone sont inutilisables en de nombreux endroits et des centaines de personnes sont sans-abri.