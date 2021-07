Belgique : après les pires inondations de l'histoire du pays, le choc

La décrue a beau être amorcée, les environs de Liège (Belgique) ressemblent encore à une île. Combien d'habitants sont-ils encore coincés chez eux, sans électricité ni téléphone ? Des pompiers français venus en renforts cherchent à identifier les sinistrés en détresse. Certains refusent de quitter leurs domiciles, quand d'autres sont soulagés d'être évacués. Certains sont coupés du monde depuis plus d'une journée.

Pire inondation de l'histoire du pays

La région de Liège est durement touchée par les inondations compte encore de nombreux disparus, et quelques miraculés. Muni d'une masse, un homme essayer de libérer une femme âgée, prisonnière des eaux, de l'autre côté du mur. Elle est sous le choc, mais saine et sauve. Hélas, le bilan s'alourdit. "Il y a 20 morts et 19 disparus (...) ce sont les pires inondations qu'a connu le pays de son histoire et les dégâts matériels sont considérables, 40 000 foyers sont privés d'électricité", raconte le journaliste Carol Cuello, en direct de Liège.