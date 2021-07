Inondations : des paysages bouleversés par les violentes intempéries

Des terres éventrées, comme englouties sous des tonnes de boue. En quelques heures, les inondations ont redessiné une partie du paysage. La petite commune allemande d'Erftstadt-Blessem (Allemagne) n'a plus rien à voir avec la paisible bourgade qui accueillait jusque-là un club hippique, tout près d'une carrière. Le glissement de terrain a tout aspiré en une poignée de secondes. Le hangar du club, au bord du précipice, ne semble plus tenir qu'à un fil.



Des paysages bouleversés

La ville de Coblence, une jolie ville de 115 000 habitants au confluent du Rhin et de la Moselle, est, elle aussi, défigurée. L'eau s'est engouffrée bien au-delà de son lit, et les célèbres ponts de la ville qui reliaient les rives sont désormais méconnaissables. Plus au nord, Altenahr a subi le même sort : gonflée par les pluies, la rivière Ahr qui traverse la ville a débordée. Des quartiers entiers et des dizaines de maisons ont été engloutis, rayés de la carte. De profonds sinistres sont également à déplorer en Belgique, comme dans la ville de Pepinster.