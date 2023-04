Sécheresse : les ventes de récupérateurs d’eau en hausse

La sécheresse est préoccupante, notamment dans le sud-est. Les particuliers tentent d’anticiper les pénuries d’eau cet été. Ceux qui possèdent un jardin se ruent sur les récupérateurs d’eau de pluie.

Dans son jardin, un retraité arrose ses plantes uniquement avec de l’eau de pluie, collecté dans un récupérateur d’eau. Face aux épisodes de sécheresse, il vient d’investir dans une troisième cuve, reliée à la gouttière de son toit. "Je l’ai installé il y a un mois et puis deux semaines après, il était plein", décrit Jean-Claude Leglatin. En ce moment, dans les magasins de bricolage, il y a du choix.



3 à 5 fois plus de vente que l’année dernière

Dans une enseigne de région parisienne, il y a des produits pour tous les budgets, allant de 37 à plus de 1 000 euros. Pour un autre retraité, préserver les ressources en eau rime aussi avec économie : "(...) Là, c’est de l’eau de pluie qui ne me coûte rien", dit-il. Dans le magasin, la vente de ce type de cuve s’est envolée. "On connaît une augmentation de trois à cinq fois les quantités qu’on vendait l’année dernière", détaille Ludovic Harrison, responsable de rayon chez Leroy Merlin (Essonne). Pour répondre à la demande, une usine de l’Ain tourne à plein régime.