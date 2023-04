Voitures électriques : vont-elles nuire à l'emploi ?

Les voitures électriques ont le vent en poupe mais pourtant elles peuvent menacer l'emploi. Les inquiétudes pèsent dans l'industrie française.

Derrière une usine de Détroit aux États-Unis, il y a des milliers d'emplois menacés. Pour financer sa transition vers l'électrique, un constructeur de véhicules français annonce un plan de départ volontaire. En tout 33 500 salariés sont concernés. Alors faut-il craindre ce même type d'annonces en Europe et en France ? À Valenciennes (Nord), où l'on créé des boites de vitesse, l'électrique représente 20% de l'activité. "On va sûrement réduire les effectifs parce qu'il y a moins de travail sur l'électrique, surtout sur les boites de vitesse", explique un employé. "Moi, je n'ai pas envie de finir dehors. Si on me propose de finir sur l'électrique, je suis dans les premiers à y aller", ajoute un autre salarié.



40% de main d'œuvre en moins pour l'électrique

Selon plusieurs études, il faudrait 40% de main d'œuvre en moins pour fabriquer de l'électrique. Avec ses moteurs thermiques, il faut 200 à 250 pièces contre une cinquantaine seulement pour l'électrique. Pourtant des usines de batteries électriques commencent à sortir de France. De quoi créer de nouveaux emplois ?