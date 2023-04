Fillette tuée dans les Vosges : le suivi judiciaire du suspect pose question

Alors que les Vosges pleurent la mort de la petite Rose, cinq ans, les habitants se questionnent aussi sur le passé judiciaire du principal suspect.

L'adolescent suspecté dans la mort de Rose a déjà été mis en cause. Le jeune homme de 15 ans a été mis en examen pour le viol de deux jeunes enfants de 10 et 11 ans en février 2022. En attendant son procès, quelles étaient les options pour la justice ? Au vu de la gravité des faits reprochés, le jeune homme aurait pu être incarcéré en détention provisoire dans une prison pour mineur ou placé en hôpital psychiatrique. Mais il y a un an, la justice a estimé que le jeune homme n'était pas dangereux.



Des comportements étranges

"On pensait que par une démarche éducative, il pourrait répondre au problème. Et de fait, de manière relativement exceptionnelle, le séjour de ce jeune en centre éducatif fermé non seulement était long (...), ça a été un an, ça s'est très bien passé", explique l'ancien président du tribunal. Quand le jeune homme revient dans sa famille, il est soumis à un contrôle judiciaire strict en fonction de son profil. "Une obligation pour ce mineur de se présenter à un médecin et d'en justifier à un éducateur", explique le procureur. Pourtant, après ces faits, plusieurs habitants témoignent de comportements étranges.