Sécheresse : la solution des récupérateurs d'eau

Les récupérateurs d'eau de pluie ont le vent en poupe. Face à la sécheresse qui comment à sévir dans toute la France, les consommateurs misent sur cette solution tant économique qu'écologique.

Dans un magasin de bricolage, on vend des dizaines de récupérateurs d'eau de pluie chaque jour. Depuis le mois d'avril, il a même doublé son chiffre d'affaires. 250 à 3 000 litres, la gamme est large : il y en a pour tous les budgets. "On débute à une quarantaine d'euros et pour les plus grosses qui elles sont enterrées, il faut compter plus de 1000 euros", explique le chef du secteur "construction". Les plus chers ne représentent que 5 % du chiffre d'affaires selon lui puisque ceux-ci nécessitent plus de travaux et donc plus d'investissement financier. Pour ces modèles il faut compter entre 5000 et 6000 euros avec la pose comprise.

Une entrée de gamme en rupture de stock

Ce sont donc les petites cuves, plus simples à poser qui font un tabac chez les consommateurs. L'entrée de gamme est en rupture de stock. Catherine vit en appartement et en voulait un pour le mettre sur sa terrasse. "Je voudrais bien avoir un petit récupérateur, je mets mes bassines et je remplis après pour conserver l'eau jusqu'à cet été parce que je pense qu'on va en avoir bien besoin", déclare-t-elle.

Des récupérateurs d'eau qu'on retrouve régulièrement sur chaque parcelle d'un jardin partagé. Un moyen économique de lutter contre la sécheresse qui risque de sévir cet été.