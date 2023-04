Nature : les larves de coccinelles comme insecticide naturel

Elles ne portent pas que bonheur, les coccinelles sont également bien utiles pour se débarrasser, de façon naturelle, des pucerons. Depuis 40 ans, le Jardin des plantes de Caen distribue gratuitement des larves de ces petites bêtes vertueuses.

Oubliez vos insecticides, l’arme absolue est la larve de coccinelles capable de décimer des colonies de pucerons. Pas besoin d’aller chercher des coccinelles dans le potager de son voisin, le Jardin des plantes de Caen (Calvados) propose déjà tout ce qu'il vous faut. Dans chaque boîte donnée, il y a une vingtaine d'œufs de coccinelles qui vont noircir en quelques jours et qui seront alors prêts à rejoindre le jardin.

1 500 pucerons dévorés par jour

Avec une seule de ces boîtes distribuées, c’est jusqu’à 1 500 pucerons dévorés par jour, bien plus efficace qu’une coccinelle adulte. “Les larves vont vraiment manger des pucerons, alors que les coccinelles adultes ne vont pas forcément en manger, donc au final, les larves ne peuvent pas bouger de là où on les met, elle n’ont pas d’ailes”, explique Morgane Nay, apprentie en BTS Gestion et Protection de la Nature. Mais elles ne vivent que 20 à 30 jours, les jardiniers devront venir chercher d’autres boîtes pour lutter contre les nuisibles.