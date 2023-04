Turquie : l'état de santé du président Recep Tayyip Erdogan interroge à quelques semaines de la présidentielle

Le dirigeant de 69 ans a interrompu une interview télévisée, prétextant une "grippe intestinale". Il a annulé deux jours de déplacements, ratant l'inauguration de la première centrale nucléaire du pays.

Mardi soir, le 25 avril, en pleine interview, Recep Erdogan est pris d'une absence face au journaliste. Le président turc est comme mal à l'aise, et quand le présentateur pose une longue question, on le voit embarrassé, il se passe quelque chose. La caméra reste alors fixée sur lui. Recep Erdogan a fait un malaise. Il revient un quart d'heure plus tard, le teint pâle. Il énonce alors avoir fait une grippe intestinale. Simple virus ou problème de santé plus grave, alors qu'il enchaîne les meetings à des rythmes effrénés, Recep Erdogan a annulé deux jours de déplacements.



Fragilisé sur plusieurs points

Ce repos forcé est inhabituel surtout qu'il vit un moment historique pour la Turquie : l'inauguration aujourd'hui, le jeudi 27 avril, de la première centrale nucléaire du pays. "Notre pays s'est hissé dans les pays dotés de l'énergie nucléaire", explique le Président. À 17 jours de l'élection présidentielle, cette interruption de scrutin tombe au plus mal pour lui. Recep Erdogan est fragilisé physiquement et politiquement.