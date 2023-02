Réforme des retraites : la Suède, championne du travail des seniors, à quel prix ?

En France, 55,9 % des plus de 55 ans travaillent. En Suède, c'est 76,9 %. Souvent cité en exemple, le système de retraites suédois, qui incite à travailler plus tard, a permis d’équilibrer les finances selon les experts. Mais selon certaines associations, il est aussi vecteur d’inégalités sociales.

Stockholm est la capitale européenne de l’emploi des seniors. Kim Rindell, 68 ans, est concierge dans trois immeubles. Ces petits jobs ajoutent presque 1 000 euros à sa pension de retraite de 1 800 euros. Il les a trouvés via une agence d’intérim spécialisée dans l’emploi des seniors. Il en existe une cinquantaine dans le pays. En Suède, où les actifs partent en moyenne à 65 ans, des pensions plus élevées et des réductions d’impôts incitent à travailler plus tard.

Un système inégalitaire

Selon Ole Settergen, analyste en chef de l’autorité suédoise des retraites, "avec ce système, le budget est largement excédentaire. Selon nos projections, cet excédent est assuré pour les 75 prochaines années". Mais ce système n’arrange pas les femmes, dont la pension est en moyenne 30 % moins élevée que celle des hommes. Les emplois précaires ou pénibles, et les carrières hachées sont aussi pénalisés. Des inégalités dénoncées par des associations, dans le pays souvent cité comme modèle.