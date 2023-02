Guerre en Ukraine : à Bakhmout, des soldats à bout de souffle

Dans la commune de Bakhmout à l’est de l’Ukraine, les combats sont incessants. Épuisés, les soldats ukrainiens se réfugient dans des abris souterrains secrets pour se reposer. Reportage.

Il n’y a plus qu’une seule route qui permette d’accéder à Bakhmout, à l’est de l’Ukraine. Les forces russes cherchent à couper cette dernière voie terrestre où passent notamment des ambulances. Les soldats ukrainiens sur place sont pessimistes : "C’est une situation très difficile pour nous, les Russes sont en train d’encercler Bakhmout", souffle l’un d’eux. Pour se reposer, les soldats s’abritent dans des souterrains. Leurs visages sont marqués par l’épuisement et l’anxiété. Certains dorment, d’autres préparent leur sortie.

La présence russe est constante

L’armée de Moscou ne cesse de faire pression sur les soldats ukrainiens, au nord, au sud et à l’est de la ville. "Les Russes sont tellement nombreux, on dirait des fourmis qui avancent en nous poussant", décrit un militaire abrité. Chaque jour, l’équipe médicale évacue des blessés et des morts. Les Ukrainiens vont-ils abandonner la ville et se replier pour préserver leurs forces ? Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour.