Guerre en Ukraine : "Assez de mots, nous voulons des actes", réclament les habitants de Kiev en pleine visite de Volodymyr Zelensky en Europe

Londres, Paris puis Bruxelles : le périple européen du président ukrainien est scruté pour les Ukrainiens, que le correspondant de franceinfo à Kiev a rencontré.

Et maintenant, le temps des décisions ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé mercredi soir à Paris que ses alliés lui livrent des avions de combat au "plus tôt" pour repousser la Russie, après en avoir fait autant à Londres lors d'une tournée européenne surprise.

>> DIRECT. Guerre en Ukraine : Macron et Zelensky se rendront ensemble ce matin au sommet de l'UE à Bruxelles

À l'approche du premier anniversaire de l'invasion lancée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, qui l'a transformé en chef de guerre, le dirigeant ukrainien a été accueilli à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, qui avait aussi convié le chancelier allemand Olaf Scholz pour un dîner tardif. Devant la presse, les deux dirigeants européens ont temporisé sur la question des avions, nouvelle étape dans le soutien à Kiev à laquelle le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait, plus tôt dans la journée à Londres, semblé ouvrir la voie avec prudence. Jeudi, Volodymyr Zelensky, dont c'est le deuxième déplacement à l'étranger depuis un an, doit se rendre à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne, où il va de nouveau plaider pour l'envoi d'armes rapidement notamment. Autant d'éléments qui sont particulièrement scrutés par les habitants de Kiev, qui sont sur la même ligne de leur président.

"L'Ouest, c'est la maison, l'Est, c'est l'enfer"

Ainsi, après sa visite surprise et historique à Washington en décembre dernier, Volodymyr Zelensky a choisi Londres pour sa première étape européenne. Rien de surprenant glisse Oleg, 32 ans, un combattant de retour du Donbass. "Je pense que c'est normal que Volodymyr Zelensky se soit d'abord rendu à Londres, car la Grande-Bretagne a été d'un grand soutien pour l'Ukraine. C'est un exemple à suivre pour l'Union européenne et pour les autres pays. Nous avons besoin d'armes, d'avions F 16, de chars, de blindés. Assez de mots, nous voulons des actes !", plaide-t-il.

Des armes à court terme et une adhésion au sein de l'Union européenne dans les plus brefs délais : c'est ce que réclament les Ukrainiens, à l'image de Sviatoslav Yurash, 26 ans, le plus jeune député ukrainien. "Une des causes fondamentales de notre lutte en Ukraine, c'est l'intégration au sein de l'Union européenne et nous voulons y parvenir par tous les moyens. Il s'agit d'accélérer le processus d'adhésion, car pour nous, l'Ouest, c'est la maison, et l'Est, c'est l'enfer", insiste-t-il.

Et si l'Ukraine bénéficie d'un franc soutien de la part de l'Europe, le chemin qui doit mener à l'adhésion est semé d'embûches.