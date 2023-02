DIRECT. Guerre en Ukraine : le président ukrainien est attendu mercredi au Royaume-Uni

Ce qu'il faut savoir

Zelensky arrive au Royaume-Uni. Le président ukrainien est attendu mercredi 8 février à Londres pour sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an, a annoncé Downing Street. Volodymyr Zelensky va rencontrer le Premier ministre britannique, s'adresser au Parlement et rendre visite à des troupes ukrainiennes, a précisé l'exécutif britannique dans un communiqué. Londres va annoncer à cette occasion renforcer son soutien et former des pilotes d'avions de chasse.

100 chars Leopard 1. L'Ukraine va recevoir "au moins 100 chars Leopard 1 A5 (...) dans les prochains mois", ont annoncé mardi les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark dans un communiqué commun. Ces Leopard 1, plus vieux que les Leopard 2 – dont Berlin a promis également à Kiev 14 exemplaires donnés par la Bundeswehr – proviennent des stocks industriels et seront remis à neuf.

La Russie a revendiqué des "succès". Depuis janvier, l'armée russe, est repassée à l'offensive, dans l'est de l'Ukraine, en particulier dans le Donbass. "Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones" de Bakhmout et Vougledar, a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, mardi, dans un communiqué. Il a cité les récentes conquêtes de sept localités dont Soledar, petite ville voisine de Bakhmout que les forces ukrainiennes ont cédée en janvier après des combats meurtriers pour les deux camps.

Le Sénat français réaffirme son soutien à l'Ukraine. A majorité de droite, le Sénat a adopté très largement mardi une résolution appelant le gouvernement à renforcer l'aide fournie, "en particulier les livraisons d'armes". Ce texte, sans valeur contraignante, a été inscrit à l'ordre du jour à la demande du président LR du Sénat Gérard Larcher.