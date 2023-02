DIRECT. Guerre en Ukraine : Macron et Zelensky se rendront ensemble ce matin au sommet de l'UE à Bruxelles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Hommage à l’Ukraine et à son peuple.Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. https://t.co/6sN2iVUWrl



: Emmanuel Macron a remis hier soir à Volodymyr Zelensky la Grand'Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à son homologue. Les présidents français et ukrainien vont se rendre ensemble ce matin en avion depuis Paris au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à Bruxelles, annonce l'Elysée.

: Le Parisien / Aujourd'hui en France divise sa une, avec d'un côté la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, et de l'autre les réponses du PDG de TotalEnergies après l'annonce de bénéfices record pour l'entreprise pétrolière. "On aura payé en 2022 dans le monde 33 milliards d’euros d’impôts et taxes", assure au quotidien (lien abonnés) Patrick Pouyanné.





: "J'essaye de mettre des mots sur l'innommable." Libération (lien abonnés) poursuit la publication du journal de guerre d’un soldat ukrainien. "Je suis vivant mais je n’ai jamais été aussi malheureux. Quelque chose a changé", témoigne notamment Timur Dzhafarov.





: Passons à la revue de presse du jour. "En nous aidant, les Européens s'aident eux-mêmes", confie Volodymyr Zelensky dans un entretien accordé au Figaro (lien abonné). Tout le monde comprend aujourd'hui que personne ne peut garantir que Vladimir Poutine s'arrêtera en Ukraine et n'ira pas attaquer d'autres pays."





: Volodymyr Zelensky est attendu aujourd'hui à Bruxelles en invité d'honneur d'un sommet des Vingt-Sept. Le président ukrainien devrait plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat au "plus tôt", comme il l'a fait hier à Londres et à Paris. "C'est un signal fort que le président participe personnellement à cette première réunion de l'année des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, un signal de solidarité européenne", s'est félicité le chancelier allemand Olaf Scholz.