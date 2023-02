Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne en attente d'artillerie

Les soldats ukrainiens attendent notamment des chars allemands Leopard 2, des engins plus modernes qui pourraient changer le cours de la guerre contre la Russie.

Des chars d'assaut allemands Leopard 2 rejoindront, d'ici au printemps 2023, les forêts situées à l'est de l'Ukraine. Ils remplaceront des chars d'origine soviétique vétustes et en panne, faute de pièces de rechange. Sur le terrain, pour contrer l'armée russe, les soldats ukrainiens attendent du matériel neuf. "Je serai vraiment heureux avec un char plus moderne et plus confortable. La capacité de tir et les dégâts infligés à l'ennemi seront meilleurs", confie Igor, un jeune tankiste qui a rejoint l'armée ukrainienne dès le début de la guerre, mercredi 8 février.

Combattre les Russes à armes égales

Igor attend de pouvoir combattre les Russes à armes égales, avec un matériel qui pourrait changer le cours de la guerre. "Les choses sur le terrain vont changer pour nous, mais surtout pour les Russes. (...) Il faut qu'ils comprennent que c'est bientôt fini pour eux", affirme Igor. Des chars, des lance-roquettes et des missiles solaires devraient être fournis à l'armée ukrainienne, d'ici la fin du mois d'avril, comme l'ont promis les États-Unis et plusieurs pays européens.