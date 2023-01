Guerre en Ukraine : l'Allemagne fournira 14 chars Leopard à Kiev et va autoriser les pays qui en détiennent à livrer ces blindés

Kiev réclamait depuis plusieurs semaines le feu vert de Berlin, pour obtenir des chars lourds sur le terrain.

Feu vert de Berlin. L'Allemagne a autorisé la livraison de chars Leopard à l'Ukraine, a annoncé, mercredi 25 janvier, le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit. Le pays va livrer pour sa part à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A6, provenant des stocks de la Bundeswehr, et va autoriser les pays qui le souhaitent à fournir à Kiev les blindés qu'ils détiennent.

La livraison de ces chars lourds devrait constituer un tournant sur le champ de bataille. L'Ukraine réclamait depuis plusieurs semaines le feu vert de Berlin, pour obtenir des chars lourds sur le terrain. Jusqu'ici, seul le Royaume-Uni avait déjà annoncé la livraison à l'Ukraine de 14 chars lourds, des Challenger 2. Plusieurs pays, dont la Pologne, la Finlande et les Pays-Bas, ont exprimé leur volonté de livrer des chars Leopard 2. Or, les pays ayant acheté pour leurs forces armées des chars Leopard 2 à l'Allemagne devaient obtenir l'autorisation de Berlin pour les réexporter.

"Un premier pas" pour Kiev, une décision "extrêmement dangereuse" selon Moscou

Cette annonce est "le résultat d'intenses consultations qui ont eu lieu avec les partenaires européens et internationaux les plus proches de l'Allemagne", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a immédiatement salué cette annonce, qui constitue "un grand pas vers l'objectif d'arrêter la Russie".

Berlin "mettra dans un premier temps à disposition une compagnie de 14 chars Leopard 2 A6, issus des stocks de la Bundeswehr", selon le porte-parole allemand. Ce char 2A6 est un modèle plus récent et perfectionné que les 2A4, qu'entendent livrer notamment la Pologne et la Finlande. "La formation des équipages ukrainiens doit commencer rapidement en Allemagne", a fait valoir le porte-parole. "Outre la formation, le paquet comprendra également la logistique, les munitions et la maintenance des systèmes".

La présidence ukrainienne a salué "un premier pas" après l'annonce allemande. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienienne, Andriï Iermak, a également réclamé qu'une "coalition" internationale fournisse des chars lourds à son pays. "Nous avons besoin de beaucoup de Leopard", a-t-il résumé. L'ambassadeur russe en Allemagne a dénoncé une décision "extrêmement dangereuse". Cette annonce "va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation", a commenté Sergueï Netchaev, accusant les Occidentaux d'être dans une logique d'"escalade permanente".