DIRECT. Guerre en Ukraine : Berlin s'achemine vers un accord de livraison des chars Leopard

Ce qu'il faut savoir

Il prendra la parole à la mi-journée, vers 13 heures (heure de Paris) selon les deux médias allemands, le Spiegel et la chaîne d'information NTV. Le chancelier allemand Olaf Scholz a prévu de s'exprimer, mercredi 25 janvier, devant le Parlement de son pays. Il pourrait donner son feu vert aux pays qui souhaitent livrer à l'Ukraine des chars Leopard 2 de fabrication allemande, parmi lesquels la Pologne et la Finlande. Depuis plusieurs semaines, Kiev insiste pour les obtenir, afin de mieux se défendre contre Moscou et son armée. Car la livraison de ces chars lourds constituerait un tournant sur le champ de bataille. Pour l'instant, seul le Royaume-Uni a déjà annoncé la livraison à l'Ukraine de 14 chars lourds, des Challenger 2. Suivez notre direct.

L'accord de l'Allemagne indispensable. La décision de Berlin est scrutée car son accord est nécessaire pour céder des chars de fabrication allemande. Il s'agit en effet de l'une des règles qui encadrent les ventes d'armes, établie dans le traité sur le commerce des armes (TCA), qui permet ainsi au pays qui fabrique et vend les armes d'avoir un droit sur leur utilisaiton.

Varsovie a envoyé une demande officielle. La Pologne veut créer une "coalition de pays soutenant l'Ukraine avec des chars Leopard 2". Le pays a donc officiellement envoyé, mardi, à Berlin, une requête en ce sens. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a dit espérer une réponse rapide. "Les Allemands tardent, tergiversent, agissent d'une manière difficile à comprendre", regrette-t-il.

Les Etats-Unis pourraient aussi annoncer une livraison. Selon le Wall Street Journal (article en anglais), qui cite des responsables américains, Washington envisage finalement de livrer à Kiev des chars d'assaut Abrams M1. Jusqu'à présent, les Etats-Unis s'y refusaient, évoquant des problèmes de maintenance et de formation. "Il s'agirait d'une nouvelle provocation flagrante à l'encontre de la Fédération de Russie", a averti sur Facebook l'ambassadeur russe à Washington.