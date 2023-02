Philippines : les requins-baleines, une espèce en danger

Le requin-baleine, gigantesque, et totalement inoffensif, est devenu une attraction aux Philippines, pour les touristes qui plongent à ses côtés. Mais pourquoi se risque-t-il aux bords des plages ?

De toutes les espèces de requins, il est le plus gros, le plus grand, et sans doute le plus fascinant. Le requin-baleine peut mesurer jusqu’à 20 mètres de long, et peser plus de 10 tonnes. Une silhouette massive, un animal majestueux, devenu dans le sud des Philippines, une attraction touristique. À quelques mètres à peine de la plage d’Oslob, environ 1 300 personnes viennent l’observer chaque jour. Nager à ses côtés, s’en approcher au maximum, le photographier. Le requin-baleine est totalement inoffensif pour l’homme.

Des animaux sauvages

Si les requins-baleines sont ici si nombreux, prêts à satisfaire la curiosité des touristes, c’est parce que chaque jour, avant l’aube et depuis 10 ans, des équipes sont chargées la nuit de les appâter pour les attirer près des côtes. Sans ce nourrissage, jamais cet animal, qui migre normalement sur des milliers de kilomètres, ne resterait dans cette baie si longtemps. "Ils sont comme des petits chiens, ils vont là où on leur lance de la nourriture", dit un homme. Encouragée par les autorités locales, cette activité a permis à cette baie d’afficher la plus forte concentration de requins-baleines au monde. Les amoureux de la vie marine ne voient pas d’un bon œil le développement de cette activité touristique. "Ce sont des animaux sauvages, ils ne sont pas destinés à ce qu’on leur donne à manger en surface", conteste Jean-Pol François, moniteur de plongée en apnée. Aujourd’hui, les requins-baleines, espèce en danger, sont environ 200 000 à nager dans les eaux tropicales.