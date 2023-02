Séismes en Turquie : les rescapés prennent la route

Mercredi 8 février, la situation est très compliquée en Turquie, après le passage d’un séisme il y a quelques jours. La journaliste Agnès Vahramian fait le point sur l’exode en cours dans le pays.

Quelques jours après le séisme qui a secoué la Turquie, Agnès Vahramian, journaliste, est en duplex d’Adana (Turquie), pour faire le point sur la situation humanitaire sur place. "Des milliers d’habitants partent, pour certains à l’arrière de camions. Ils s’en vont car dans certaines villes, il n’y a plus d’eau, d’électricité et évidemment plus d’abris", détaille-t-elle.

Des villes fantômes

Selon la journaliste, "ceux qui restent, ce sont ceux qui ont encore un peu d’espoir ou pour récupérer les corps de leurs proches. C’est d’ailleurs un problème, il n’y a plus assez de camions funéraires pour emmener les morts". Elle raconte que certains partent dans des coffres de voiture pour être enterrés au plus vite, selon la tradition musulmane. Selon Agnès Vahramian, un certain nombre de villes pourraient bientôt devenir "fantômes".