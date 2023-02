Séismes en Turquie et en Syrie : la province turque d'Hatay plongée dans le chaos

Des villes entières ont été défigurées par la catastrophe. C’est le cas notamment dans la région turque d’Hatay, particulièrement meurtrie par les tremblements de terre.

Dans ces ruines, Hatay est en train de perdre espoir. Près des immeubles chantiers de recherche, il y a d’abord ces habitants, que l’on n’approche plus, tant est vive leur douleur. À leurs pieds, des corps sous des couvertures : ce sont leurs proches, à peine sortis des décombres. Il y a ensuite ces sirènes incessantes, dans le chaos des secours. Et puis enfin, il y a ceux qui attendent, et qui consolent des enfants.

Nombreux à espérer

Savoir s’il reste des vivants sous les ruines. Une femme s’effondre car elle a compris. Les secouristes ont demandé qu’on leur apporte des couvertures pour sortir des corps. Mais ils sont encore nombreux à espérer. "On n’a rien d'autre à faire que d’être là, j’attends de savoir pour ma sœur", dit une femme. Les distributions de vêtements chauds ont commencé, pour ceux qui refusent de partir. Dans l’après-midi, le séisme s’est rappelé aux habitants de Hatay. Une réplique. La terre vient de trembler à nouveau.