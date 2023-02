Guerre en Ukraine : à Saint-Étienne, l’industrie de l’armement renaît de ses cendres

Autrefois ville de l’industrie de l’armement française, Saint-Étienne avait perdu du galon ces dernières décennies, avec une chute de l’emploi. Les commandes d’armes reprenant, les entreprises du secteur doivent désormais réembaucher.

Des décennies de fermeture d’usines avaient plongé l’industrie de l’armement sous silence à Saint-Étienne (Loire). Mais ces derniers mois, avec la guerre en Ukraine, les ateliers centenaires de l’ancienne "Armeville" tournent à plein régime. La PME Verney-Carron fabrique des fusils depuis plus de 200 ans. "Ici, la production doit doubler chaque année", assure Pierre Cauquelin, directeur sécurité et défense. Un soulagement pour les 80 salariés, touchés par une procédure de sauvegarde il y a deux ans.

Plus de 10 000 emplois dans le secteur

Le maire de Saint-Chamond, non loin, a vu la ville dépérir et le marché de l’emploi s’étioler : "On l’a vécu comme une sinistrose". Le retour de l’industrie de la défense est une aubaine. Louisa, 58 ans, fabrique désormais des masques à gaz et a pu prendre un crédit pour financer les études de son fils. L’entreprise qui l’a embauchée, NBC-Sys, "devrait connaitre une augmentation du chiffre d’affaires de 40 %. Il nous faut un autre site et embaucher une dizaine de personnes", selon Jean-Marie Mathelin, directeur général délégué. Plus de 10 000 emplois directs et indirects sont liés à l’armement dans le département.