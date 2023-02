Égypte antique : le mystère de l’embaumement résolu

France 2

S. Guillaumin, N. Lachaud - France 2

On a percé le secret millénaire des Égyptiens, et découvert la recette qui leur permettait de conserver les corps. L’analyse de poteries, retrouvées sur le site de Saqqarah, permet d’en savoir plus.

La nécropole de Saqqarah, à 30 km au sud du Caire (Égypte). Un site archéologique exceptionnel, on y trouve la plus ancienne pyramide construite par l’homme, et un ensemble de tombes, royales ou non, qui ne cessent, année après année, de livrer leurs secrets. Aujourd’hui, c’est le mystère de l’embaumement qui s’éclaircit. Il y a sept ans, à 13 mètres sous terre, des Égyptologues ont découvert un atelier qui servait à la momification. À l’intérieur, plus d’une centaine de récipients en céramique. Certaines essences venaient de très loin Les résidus, ainsi que les instructions figurants sur les poteries, sont analysés pendant trois ans par une équipe de spécialistes. Première surprise : certaines essences utilisées venaient de très loin, d’Asie du sud-est notamment. Autre découverte : il y avait plusieurs recettes, certaines pour la tête, d’autres très subtiles pour le corps. L’embaumement avait pour but de permettre au défunt d’arriver intact dans l’au-delà. Grâce à ces recettes, ils ont en tout cas traversé 2 500 ans d’histoire.