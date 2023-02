Séismes en Turquie et en Syrie : les rescapés sont dans la détresse

Quelques jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, les habitants vivent dans la détresse. Ils peuvent toutefois compter sur une aide humanitaire bénévole pour subvenir à leurs besoins.

C’est une ville en grande partie détruite. Kahramanmaras est l’une des plus proches du séisme. Au milieu des gravats, les habitants ont faim. Des bénévoles ont fait plus de 300 kilomètres pour aider les rescapés. De l’eau, des produits alimentaires et d’hygiène sont distribués. "On a de l’argent, mais il n’y a plus rien à acheter. On prend juste ce qu’il nous faut pour ne pas priver les autres", explique un survivant. Un peu plus loin, une distribution de soupe est organisée afin de se réchauffer.

Moins trois degrés la nuit

Cette aide est non officielle et est organisée par une fondation religieuse, par solidarité. "Les produits viennent des autres villes, mais la soupe est préparée ici", assure un bénévole. Toutefois, ces distributions ne sont pas suffisantes face à l’ampleur de la catastrophe. La nuit, il fait moins trois degrés. Les survivants sont prêts à dormir dans leur voiture afin de se trouver loin des immeubles qui peuvent encore s’effondrer.