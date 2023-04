Énergie : l'objectif des éoliennes dans la mer du Nord

Alors que les pays européens misent sur les éoliennes dans leur projet, la mer du Nord semble remplir bon nombre de critères. Explications.

La mer du Nord va-t-elle devenir la plus grande centrale d'énergie verte en Europe ? Plusieurs gouvernements souhaitent y accélérer des projets d'éolien offshore. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France, des parcs éoliens sortent de l'eau un peu partout en mer du Nord. "C'est une zone dans laquelle on a des vents qui sont très réguliers. On a des fonds marins qui sont assez peu profonds donc on a déjà une coexistence de projets qui va permettre d'optimiser et de faire des économies d'échelle sur le développement des nouveaux projets", explique un expert.

Standardiser la production des éoliennes offshores

Ce dimanche, neuf pays ont affiché un objectif commun : passer de 30 gigawatts en 2023 à 120 gigawatts en 2030 et à 300 gigawatts en 2050. Soit, la moitié de la consommation de l'Union européenne. "Il y a l'urgence climatique d'abord, sans les éoliens offshores on ne pourra pas atteindre nos objectifs", détaille un autre spécialiste. Les Européens souhaitent aussi standardiser la production des éoliennes offshores pour faciliter encore le développement du secteur.

