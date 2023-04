Chevreuil : un comportement anormal dû à un état d'ébriété

On peut les voir sur des vidéos ou encore sur un chemin. Des chevreuils ont des comportements anormaux voire dangereux et cela serait dû à un état d'ébriété. Explications.

Une course folle dans la cour des gymnases ou dans celle d'une gendarmerie. Les chevreuils ont un comportement anormal, voire dangereux. Ils seraient en état d'ébriété. Une témoin en a vu à plusieurs reprises en allant à son travail, toujours au printemps. "Il ne marche vraiment pas droit, il a l'air vraiment désorienté. Il est comme perdu", raconte-t-elle. Un état second causé par l'appétit vorace des chevreuils. Pour un spécialiste, le responsable pourrait être un bourgeon. "C'est un concentré de sucre. C'est un ruminant donc il y a un principe de fermentation qui va se produire et qui va créer un état d'ébriété", raconte-t-il.

Une toxine en cause ?

Pour un vétérinaire, la raison serait toute autre. Il s'agirait d'une intoxication alimentaire. "La plante se défend contre les herbivores et fabrique des toxines et donc un petit animal comme le chevreuil est très vite intoxiqué", justifie-t-il. Il n'existe aucune étude scientifique sur le sujet.