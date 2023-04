Inde : la cardamome, reine de toutes les épices

Direction l’Inde, à la découverte d’une des épices les plus précieuses et convoitées, la cardamome. Ses graines sont extraites des fruits à la main, et se vendent ensuite aux enchères. Reportage dans la région du Kerala.

En Inde, on dit d’elle qu’elle est la reine de toutes les épices, avec son goût citronné, la cardamome pousse sur ces terres tropicales de l’État du Kerala, dans le sud du pays. Cette région en est le plus gros producteur mondial, c’est ici aussi qu’elle serait la meilleure de la planète. Ce fruit, qui pousse au pied de ces plantes, qui peuvent faire jusqu’à trois mètres de haut, renferment des petites graines noires. Ce sont elles qui constituent l’épice. Parce que la cardamome est fragile, elle ne se récolte qu’à la main. Troisième épice la plus chère au monde Après avoir été récoltée, la cardamome doit être nettoyée puis séchée pendant 22 heures dans des cuves où la température monte jusqu’à 75 degrés. Une opération indispensable pour révéler tous les arômes du fruit. Précieuse et délicate, la cardamome est la troisième épice la plus chère du monde, après la vanille et le safran. Mais elle est la seule à se vendre aux enchères. Une salle de vente organise deux enchères par jour, où une centaine de lots sont proposés. Les échantillons sont distribués les uns après les autres, pour que les acheteurs évaluent leur qualité. La cardamome s’achète ici entre 9 et 70 euros le kilo. Elle sera revendue ensuite à des grossistes ou des exportateurs.