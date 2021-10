Alimentation : le prix d'une baguette de pain va augmenter

À Montpellier, dans l'Hérault, les étiquettes pour le prix des baguettes de pain n'ont pas encore changé dans les boulangeries de la ville. Mais les clients s'attendent à une augmentation du prix du pain dans les prochaines semaines. "Je ne peux pas influencer les choses, je n'ai pas vraiment le choix. Si on a du bon pain, on peut se permettre de payer dix centimes de plus. Et finalement, c'est comme le prix de l'essence, on continue toujours d'en mettre malgré l'augmentation", témoignent deux habitués d'une boulangerie de Montpellier.

Une augmentation de 30% du prix du blé

Mais pourquoi les prix vont augmenter ? Le prix du blé a grimpé de 30% en un an. La farine se paye donc beaucoup plus chère alors qu'elle représente parfois plus de 20% des dépenses des boulangeries. Pour compenser, un boulanger de Montpellier s'apprête à augmenter le prix de sa baguette de pain de cinq à dix centimes. "Avec la hausse des prix de toutes les matières premières, on ne peut pas se permettre de prendre sur nous", explique Jacques Cenatiempo, boulanger à Montpellier.