Épidémies : les Français se relâchent sur les gestes barrières, les contaminations augmentent

Plus d'un an et demi après l'apparition du Covid-19, les Français n'appliquent plus forcément les recommandations sanitaires comme le lavage de main régulier, tousser dans son coude ou limiter les rassemblements. "Je recommence à faire la bise à mon petit-fils. L'année dernière, nous étions très attachés aux gestes barrières, mais maintenant j'ai l'impression que les gens ont oublié", témoigne une retraitée. Depuis quelques jours, les contaminations au Covid-19 ne baissent plus, la situation est surveillée de près par les autorités.

Augmentation du cas de bronchiolite

Cette semaine, la majorité des départements français a été placée en rouge épidémie pour l'augmentation des cas de bronchiolite chez les nourrissons (+33% dans toute la France). "C'est une maladie virale et respiratoire. Elles sont transmises par les gouttelettes et par la salive et c'est bien pour cela que l'automne et l'hiver son des saisons à risque. Les gens vivent en intérieur et les contacts entre membres de la famille sont fréquents", explique le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.