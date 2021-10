Italie : la Cala Goloritzè, un paradis en Sardaigne

La Cala Goloritze est une crique d'exception réservée aux initiés. Avec ses eaux transparentes aux 1 000 reflets est un secret que la nature a incroyablement protégé. Plus que le maillot de bain, l'équipement comporte de bonnes chaussures de marche et un sac à dos. Pour accéder à la plage, il faut dépasser les troupeaux de vache et s'enfoncer dans le maquis où il serait si facile de se perdre. "Ce sont des animaux à l'état quasiment sauvage. Il y a un berger dans la montagne, mais ils se promènent en liberté", témoigne Antonio Cabras, guide-sentier de Cala Goloritze.



Le plus beau rivage d'Italie

D'un coup, la montée se fait plus rude. "Pour atteindre une des plus belles plages du monde, cela peut valoir le coup de marcher un petit peu", raconte Antonio Cabras, hilare. La descente est abrupte au cœur de falaises qui se trouvaient sous le niveau de la mer, il y a plusieurs millions d'années. La crique mesure une centaine de mètres de long et trente de large. Selon une enquête récente, c'est le plus beau rivage d'Italie.