Une idée pour la France : une démarche citoyenne pour l'électricité verte

Il y a près de dix ans, aux alentours de la commune d'Aubais (Gard), des manifestants s'opposent à l'exploitation du gaz de schiste dans la région. Après avoir eu gain de cause, certains manifestants ont continué à pousser afin d'obtenir des moyens d'énergie plus verts. Une ancienne décharge a notamment été réaménagée en terrain pour panneaux photovoltaïques. "On a vu avec la mairie, à savoir si on pouvait disposer de ce terrain", explique Sophie Setbon-Cuisinier, membre du collectif des "Survoltés". L'investissement sur les panneaux rapporte près de 3%. Ce projet écocitoyen inspire de nombreux autres projets en France.



Des projets d'énergie citoyens poussent en France

Comme le précise Valérie Heurtel, journaliste France Télévisions, sur le plateau du journal de 13 Heures, de nombreux projets similaires voient le jour en France. "À Saint-Denis-sur-Coise (Loire), dans les monts du Lyonnais, 12 agriculteurs fabriquent du biogaz à partir des déchets agricoles. Cela fournit le chauffage pour 2 400 personnes", ajoute la journaliste du groupe France Télévisions. Pour ceux ne disposant pas de projets à proximité, il est également possible d'investir dans des projets déjà débutés ailleurs.