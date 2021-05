Aides aux entreprises : le "quoi qu’il en coûte" pèse-t-il trop lourd sur l'État ?

Dresser à nouveau ses tables, c’est un rituel rendu possible grâce aux aides de l’État depuis le début de la crise. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Pierre-Antoine Denis, un restaurateur, a pu mettre tous ses salariés en chômage partiel. "Si on avait gardé à notre charge l’intégralité des salaires des gens qui travaillent pour nous, on aurait fermé très rapidement et ça aurait été un cataclysme", confie-t-il.

L’État s’est-il montré trop généreux ?

Mais ces aides ont-elles toujours été proportionnées et l’État s’est-il montré trop généreux ? Dans certains cas, la question se pose. Joint par téléphone, un restaurateur qui souhaite rester anonyme a assuré à la rédaction du 20 Heures que les aides versées par l’État, 10 000 euros depuis novembre, lui ont permis de faire des bénéfices. Selon Agnès Verdier-Moliné, une économiste, s’il y avait eu moins d’aides, l’économie serait repartie plus vite.

