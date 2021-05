Engagement : les Français se mobilisent pour leurs arbres

Les Français sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour leurs arbres. Les pétitions pour tenter d’empêcher les arrachages se multiplient à la ville, comme à la campagne.

L’allée du Champ de Bataille, au Neubourg, dans l’Eure, n’aura jamais aussi bien porté son nom. L’alignement de 167 arbres historiques, aujourd’hui menacés d’abattage, est au cœur d’une lutte entre les habitants et la mairie. À 22 ans, Adrien Brunet en a fait son tout premier combat. Depuis six mois, pétition en main, il démarche ses voisins et les passants. Adrien Brunet souhaite convaincre la mairie de n’abattre que les arbres malades de l’allée. Il a reçu 70 000 soutiens en ligne. "C’est, pour moi, le seul moyen de faire entendre raison, de montrer que je ne suis pas le seul, loin de là, à être contre ce projet", explique l’étudiant en comptabilité et initiateur de la pétition.



L’argument de la sécurité

De l’autre côté, la maire met en avant un argument de sécurité. Sur les 167, plus de 90 présentent des défauts majeurs, selon l’Office national des forêts. Isabelle Vauquelin craint une nouvelle chute de branche sur un passant, pour laquelle la ville a déjà été condamnée.

Parmi Nos sources :

Diagnostic Arbre Conseil – Le Neubourg par l’Office National des Forêts



Ordonnance n°2001988 du tribunal administratif de Rennes



Décision n°2733 du tribunal administratif de Rennes



Code de l’environnement



Synthèse des données naturalistes sur le projet d’aménagement de « Sévailles 2 », par DMEAU



Données du Groupement National de Surveillance des Arbres





Liste non exhaustive