Vaccination contre le Covid-19 : comment va évoluer la campagne pendant le mois de juin ?

F. Prabonnaud, C. Vérove, V. Gaglione, J-J. Buty, C. Chabaud, A. Da Silva

Depuis la première vaccination contre le Covid-19, la liste des personnes éligibles n’a cessé de s’élargir. L’ensemble des adultes y a accès depuis lundi 31 mai. Mais les personnes à risque sont-elles toutes vaccinées ? Étonnamment, chez les plus âgés, 16% ont reçu au moins une dose, ce sont 10 points que les 75-79 ans. Chez les personnes obèses, elles aussi prioritaires, moins de 48% sont protégées.

Comment trouver les non-vaccinés ?



Pour Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, il y a une solution simple pour aller chercher les non-vaccinés : "On demande que la caisse d’assurance maladie nous fournisse la liste des patients dont on est les médecins traitants et qui n’ont pas encore été vaccinées", recommande-t-il. Risque-t-on d’atteindre un plafond qui éloignerait l’immunité collective ? Selon un sondage, 20% des personnes interrogées n’ont pas l’intention de se faire vacciner.

