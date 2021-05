Pollution : de nouvelles restrictions de circulation dès le 1er juin

Les vieux diesels ne seront plus autorisés dans les zones à faible émission, à partir du mardi 1er juin. 200 000 véhicules ne pourront donc plus rentrer à Paris et dans ses environs.

La vignette Crit’Air 4 est en bout de course. Dès mardi 1er juin, les véhicules qui portent ce macaron n’auront plus le droit de circuler à Paris, et dans 79 communes de sa banlieue. Stéphanie Pereira, auxiliaire de puériculture, parcourt la Seine-Saint-Denis dans son diesel de 2003, en fonction des besoins des crèches. Certaines se situent dans la zone de restriction. Elle n’a pas les moyens de changer de voiture et continuera de rouler avec malgré les interdictions.



Une amende de 68 euros dans un premier temps

"J’aurai peut-être une amende, ou je me ferai peut-être arrêter par la police pour un contrôle, et puis de toute façon, je serai verbalisée", se résigne-t-elle. Dans un premier temps, elle risque 68 euros d’amende en cas de contrôle. Ce modèle existe déjà à Lyon (Rhône) et Grenoble (Isère). Il sera prochainement étendu à sept autres métropoles de France.

