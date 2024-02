Direct Salon de l'agriculture : "Le pays est derrière vous", assure Gabriel Attal à un éleveur dans les allées du parc des expositions

#AGRICULTURE Gabriel Attal tacle LFI et le RN. Le Premier ministre accuse Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être "les passagers clandestins" de la crise agricole, alors qu'il juge que La France insoumise veut transformer "les agriculteurs en fonctionnaires". Il défend la proposition de prix planchers évoqués par Emmanuel Macron et dit que le gouvernement ne reprend pas une idée déjà proposée par LFI. "Entre l'URSS et le Far West, il y a un équilibre", tacle-t-il.