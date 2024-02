Coupe de France : Lyon premier qualifié pour les demi-finales après être passé par les tirs au but contre Strasbourg

Lyon ne connaît plus la défaite. Après une première partie de saison à ressasser des scénarios de matchs particulièrement cruels, l'Olympique lyonnais sait désormais s'en sortir même quand il est loin de son meilleur niveau. Les joueurs de Pierre Sage ont battu Strasbourg aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b), mardi 27 février, en quarts de finale de la Coupe de France. Une qualification acquise dans la douleur, après avoir échoué à concrétiser leur domination pendant l'intégralité du temps réglementaire.

A l'image de la recrue hivernale Saïd Benrahma, aussi remuante que maladroite, les Lyonnais se sont montré particulièrement imprécis, ne sollicitant le gardien adverse qu'une seule fois en 20 tirs. Mais, ils se sont repris à l'heure fatidique des tirs au but, avec un sans-faute de Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles et Rayan Cherki. En face, le raté du premier tireur de la séance, Thomas Delaine, a coûté cher aux Strasbourgeois, dont l'élimination a été prononcée quand Lucas Perrin a manqué le cadre.

L'explosion de joie de l'habituel deuxième gardien de l'OL, Lucas Perri, a très vite recouvert les 90 minutes décevantes de son équipe. Surtout, le Groupama Stadium a eu droit à une communion que personne n'aurait pu imaginer deux mois plus tôt. Les démons sont désormais bien derrière le club rhodanien, qui a pris ses distances avec la zone rouge en Ligue 1 et s'apprête à disputer les demi-finales de la Coupe de France. "On veut aller le plus loin possible", a assumé Maxence Caqueret au micro de beIN Sports. Lui et ses coéquipiers ne sont plus qu'à un match de disputer la première finale du club dans la compétition depuis 2012.