Environnement : le pacte vert européen est ralenti

En Europe, plusieurs pays reviennent sur des lois en faveur de l'environnement. Le pacte vert pour l'Europe est mis à mal et les objectifs climatiques sont revus à la baisse.

Aux Pays-Bas, le gouvernement avait voté le plan azote, qui visait à réduire de moitié les émissions issues des déjections animales. Mais ce plan est en pause et la victoire du populiste Geert Wilders risque d'y mettre un coup d'arrêt définitif. En matière d'environnement, les Pays-Bas ne sont pas les seuls à ralentir. L'Allemagne a suspendu une norme de construction devant limiter les passoires thermiques.

Plusieurs lois mises au placard

La France a repoussé de deux ans la fermeture de ses centrales à charbon et l'Italie va construire un hub gazier sur son sol. À Bruxelles, le pacte vert a moins la côte. Après le vote sur la fin des moteurs thermiques et la taxe carbone aux frontières, des dirigeants réclament l'arrêt de toute nouvelle réglementation. Les lois sur les réductions des pesticides et des produits chimiques, mais aussi sur l'alimentation durable et le bien-être animal, ont été mises au placard. L'Europe, qui s'était engagée à baisser de 55% ses émissions de CO2 d'ici à 2030, ne devrait les réduire que de 41%.