Paris : un couple d’Américains déboursent 54 millions d’euros pour leur mariage

Madelaine Brockway et Jacob La Grone, deux Américains, se sont dit "oui" à Paris pour 54 millions d’euros. Pour ce prix, ils ont notamment fait privatiser la Tour Eiffel et l’Opéra Garnier. - (France 2)

Une riche Américaine et un jeune entrepreneur texan ont choisi la France et ses lieux prestigieux pour célébrer leur idylle. Selon certains, ce serait le mariage du siècle. Il a été diffusé et commenté sur les réseaux sociaux par l'épouse elle-même. Les festivités ont duré cinq jours. Madelaine Brockway et Jacob La Grone se sont offert le Paris emblématique, voire cliché. Ils ont privatisé la tour Eiffel et l'opéra Garnier pour une soirée grandiose aux 40 000 fleurs.

Une nuit à Versailles

Ils ont également passé une nuit au château de Versailles (Yvelines). Ils ont déboursé la modique somme de 54 millions d'euros. Dans leur virée romantique, les marques de luxe ont été mises à l'honneur. Madelaine Brockway s'est prise, le temps de quelques jours, pour la fameuse héroïne d'Emily in Paris, une série qui a redoré l'image de la capitale auprès des Américains.