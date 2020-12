2020, une année noire ? Oui, mais nous avons trouvé 52 bonnes nouvelles pour la voir autrement !

Marquée par une pandémie mondiale, 2020 est une année sombre. Crise sanitaire, économie en berne, incendies dévastateurs en Californie et en Australie, tempêtes destructrices, attentats… Les mauvaises nouvelles ont monopolisé l'actualité ces douze derniers mois.

La fin d'année, elle, est encore entourée d'incertitudes quant à l'éradication du coronavirus. Mais en attendant le retour à une vie sans Covid-19, franceinfo vous a listé 52 bonnes nouvelles à lire sans modération.

1. Deux bébés rhinocéros de Java, espèce très rare en voie d'extinction, ont été repérés dans un parc naturel d'Indonésie, redonnant un peu d'espoir pour l'avenir d'un des mammifères les plus menacés au monde.

2. Le Parlement écossais a été le premier au monde à permettre un accès gratuit à des protections périodiques. Votée à l'unanimité, cette loi marque une avancée historique dans la lutte contre la précarité menstruelle.

3. La poliomyélite sauvage est officiellement éradiquée du continent africain, après quatre années consécutives sans nouveau cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est en passe d'être complètement éradiquée de la planète.

4. Une année 2020 confinée mais connectée pour se cultiver. Avec les restrictions liées au Covid-19, tous les musées et galeries d'art ont dû fermer leurs portes. Mais, pour permettre à chacun de continuer à accéder à des œuvres, des musées ont mis à disposition leurs collections en ligne, notamment lors de la Nuit des musées.

5. C'est une première en France : un patient qui présentait une insuffisance respiratoire aiguë due au Covid-19 a reçu une greffe pulmonaire. Cette opération a été réalisée à l'hôpital Foch, le 1er novembre 2020.

6. Notre-Dame de Paris n'est plus menacée par l'ancien échafaudage endommagé lors de l'incendie du 15 avril 2019. L'édifice sinistré est enfin sécurisé.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, le 24 novembre 2020. (MARTIN BUREAU / AFP)

7. Les judokates françaises Clarisse Agbégnénou et Margaux Pinot ont remporté la médaille d'or au championnat d'Europe à Prague (République tchèque), qui s'est déroulé du 19 au 21 novembre. La première obtient son cinquième titre de championne d'Europe des moins de 63 kg et la seconde conserve son titre remporté l'année dernière chez les moins de 70 kg.

8. La grande majorité des populations de vertébrés ne serait pas en voie de disparition. Selon une étude publiée dans la revue Nature (lien en anglais), seuls quelques groupes sont en fort déclin, notamment les animaux de grande taille comme certains mammifères marins arctiques.

9. A partir de janvier, Netflix va déclarer en France son chiffre d'affaires généré par ses abonnés français, selon le magazine Capital. Estimé aux alentours de 800 millions d'euros par an, ce revenu sera soumis à l'impôt sur les bénéfices dès 2021.

10. Au Chili, après plusieurs semaines de manifestations, le gouvernement a accepté, fin octobre, d'en finir avec la Constitution adoptée à l'époque de la dictature d'Augusto Pinochet. La nouvelle Constitution devrait permettre à l'Etat de devenir un acteur majeur notamment dans l'éducation, la santé ou encore les retraites.

11. Pouvoir simplement dessiner à nouveau. C’est le défi relevé en 2020 par Priscille Déborah, amputée de trois membres et munie d'un bras bionique. Cette artiste peintre française commande désormais sa prothèse par la pensée.

12. Nos ancêtres aussi aimaient le confort. Un lit préhistorique vieux de 200 000 ans fait d'herbes et de cendres a été découvert en Afrique du Sud. Il semblerait que l'Homo sapiens recherchait déjà le confort d'un endroit où se reposer à l'abri des insectes.

13. Pour la première fois, la France affiche un record d'excédent commercial dans l'exportation de ses semences agricoles, dépassant la barre du milliard d'euros. Elle reste le leader mondial d'exportation de ses semences, devant les Etats-Unis et les Pays-Bas, en 2019.

14. La corrélation entre la maladie d'Azheimer et un déséquilibre du microbiote intestinal a été confirmée par des chercheurs suisses et italiens. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles stratégies préventives pour les personnes à risque.

15. Les éléphants, au Kenya, sont deux fois plus nombreux qu'il y a trente ans. Plusieurs parcs naturels annoncent des records de naissances d'éléphanteaux, dont plus de 170 naissances au parc national d'Amboseli, situé au nord du Kilimandjaro. D'autres bébés sont à venir car décembre est généralement un mois où le nombre de naissances est élevé.

Des éléphants marchent le long de l'un des lacs saisonniers dans le parc national d'Amboseli, au Kenya, le 12 août 2020. (TONY KARUMBA / AFP)

16. Chris Nikic est le premier athlète porteur de trisomie 21 à terminer un Ironman. Ce jeune Américain de 21 ans a bouclé les trois épreuves (3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon) en 16 heures 46 minutes lors de ce triathlon long format, à Panama City (Floride).

17. La genette, le guépard saharien et la hyène rayée ont fait leur réapparition en Algérie ces derniers mois. Ces mammifères, menacés de disparition, sont de retour sans doute grâce à la quiétude due au confinement.

18. Cette année, onze oursons sont nés dans les Pyrénées. 2020 est la première année où six portées sont recensées. Désormais, 55 ours sont présents sur l'ensemble des massifs pyrénéens espagnol et français.

19. Le Japon, troisième économie mondiale, se donne jusqu'à 2050 pour atteindre la neutralité carbone, soit un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et leur retrait de l'atmosphère par l'homme. Quant à la Chine, elle a mis le cap sur 2060. Elle est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, mais également le premier producteur mondial d'hydroélectricité.

20. On a observé cette année une hausse record de population chez les manchots des Galapagos et les cormorans aptères, deux espèces endémiques du parc national des Galapagos. Les premiers sont passés de 1 451 en 2019 à 1 940 en 2020 dans cet archipel équatorien, les seconds de 1 914 à 2 220. Cette augmentation s'explique par le phénomène climatique La Niña et par l'absence d'activités touristiques, conséquence de la pandémie.

21. Bonne nouvelle pour la planète. La production mondiale de viande est en baisse pour la deuxième année consécutive : elle est passée de 341 millions de tonnes en 2018 à 333 millions en 2020. Cela n'était pas arrivé depuis soixante ans. Cette tendance pourrait se maintenir et participer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

22. La grotte de Lascaux (Dordogne), inscrite au patrimoine en péril par l'Unesco, a retrouvé une stabilité climatique et biologique. Sa mise au repos, en réduisant les visites depuis 2009, a permis de sauver ses peintures polychromes à court et à moyen terme.

Peinture rupestre représentant des animaux sauvages sur une des parois de la grotte de Lascaux, en Dordogne. (JEAN-DANIEL SUDRES / AFP)

23. La contraception devient gratuite pour les jeunes filles de moins de 15 ans en France. Elle l'était déjà pour les filles de 15 à 18 ans depuis 2013.

24. La musaraigne-éléphant est de retour en Somalie pour la première fois depuis 1973. Considérée depuis comme disparue, cette espèce était inscrite sur la liste des "25 espèces perdues les plus recherchées" de l'ONG Global Wildlife Conservation.

25. La dernière otage française retenue au Sahel, Sophie Pétronin, 75 ans, a été libérée après près de quatre années de détention. Elle travaillait dans l'humanitaire au Mali lorsqu'elle a été enlevée par un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

26. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a remporté le prix Nobel de la paix. C'est la douzième fois que ce prix est attribué à une organisation ou une personnalité de l'ONU ou liée aux Nations unies.

27. Les footballeuses brésiliennes vont désormais toucher le même salaire et les mêmes primes que les hommes. C'est l'un des premiers cas d'égalité hommes-femmes dans le football, suivant l'exemple de l'Australie.

28. Les animaux sauvages dans les cirques itinérants en France vont bientôt être interdits. De même, l'élevage de visons pour leur fourrure sera interdit d'ici cinq ans et aucun nouveau delphinarium accueillant des orques et des dauphins ne pourra être construit.

29. La France rattrape peu à peu son retard en matière de congé paternité. Actuellement de 14 jours, il passera à 28 jours, dont sept jours obligatoires, à partir de juillet 2021.

30. Le pangolin, une des espèces les plus menacées au monde, a été retiré de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Les autorités chinoises ont également interdit le commerce et la consommation d'animaux sauvages.

Pangolin terrestre, également connu sous le nom de pangolin de Temminck ou pangolin du Cap, dans une réserve privée en Namibie. (SYLVAIN CORDIER / BIOSPHOTO / AFP)

31. La Cour suprême indienne a ordonné le respect de l'égalité hommes-femmes dans l'armée. Une décision historique en Inde, où la carrière des femmes était limitée dans le temps et dans les rangs.

32. Un vaccin contre la maladie de Lyme en phase d'essai a montré des résultats prometteurs et sans effets secondaires graves. Il pourrait être disponible d'ici 2025.

33. L'excision des femmes au Soudan est désormais punie par la loi et passible de trois ans de prison. Selon les Nations unies, près de neuf femmes soudanaises sur dix ont subi cette mutilation génitale.

34. A partir du 1er janvier 2025, les lave-linge neufs devront être munis de filtres empêchant le passage dans les eaux usées des fibres plastiques microscopiques. La France est le premier pays à légiférer sur cette source de pollution qui représente entre 15% et 31% des 9,5 millions de tonnes de plastique déversées en mer chaque année.

35. Dans l'ouest du Cameroun, la forêt d'Ebo, qui accueille entre autres des primates menacés d'extinction, est à nouveau préservée de la déforestation. Le gouvernement camerounais a annulé le projet d'exploitation de 68 000 hectares de cette forêt vierge.

36. La ville d'Amsterdam a décidé de racheter les dettes de ses jeunes habitants (lien en anglais). Une banque municipale rachètera ces dettes aux créanciers puis se fera rembourser par les jeunes selon un plan adapté à leurs moyens. Plus d'un tiers des Amstellodamois âgés de 18 à 34 ans sont endettés.

37. Lors de la dernière élection présidentielle américaine, Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des Etats-Unis. Procureure générale puis sénatrice de Californie, Kamala Harris est entrée en politique il y a seulement quatre ans.

La vice-présidente élue Kamala Harris présentant l'équipe économique du président élu Joe Biden au Queen Theatre le 1er décembre 2020 à Wilmington, Delaware. (ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

38. L'Irlande du Nord a célébré son premier mariage entre personnes de même sexe et le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à le légaliser.

39. Le prix Nobel de chimie a été attribué pour la première fois à un duo 100% féminin : Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier. Cette dernière est la troisième chercheuse de nationalité française à obtenir cet honneur dans la discipline, après Marie Curie en 1911 et sa fille Irène Joliot-Curie en 1935.

40. Deux compagnies ferroviaires britanniques offrent la possibilité aux femmes fuyant des violences conjugales de voyager gratuitement à travers l'Angleterre, l'Ecosse et le pays de Galles. Le programme Women's Aid Rail to Refuge (lien en anglais) devrait durer jusqu'en mars 2021.

41. L'Allemagne veut réduire la pollution lumineuse et limiter l'utilisation de pesticides pour sauver les insectes, pilier des écosystèmes et dont la disparition s'accélère. Un projet de loi en ce sens a été présenté cet été.

42. C'est une découverte historique. Plus d'une centaine de sarcophages ont été mis au jour dans la nécropole antique de Saqqara, au sud du Caire, en Egypte. Vieux de plus de 2 000 ans, ils ont été trouvés à plus de 12 mètres de profondeur et en parfait état.

43. Le Luxembourg est le premier pays européen à avoir supprimé, cette année, l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, classé comme "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. En France, Emmanuel Macron s'était engagé fin 2017 à une interdiction "au plus tard dans trois ans", mais il a reconnu ne pas avoir réussi à tenir sa promesse. La France a désormais pour objectif de sortir de l'essentiel des usages de ce désherbant en 2021, avant une interdiction totale en 2023.

44. En Europe, la production des énergies renouvelables est passée en 2020, pour la première fois, devant celle des énergies fossiles. Les énergies éolienne, solaire, hydraulique et bioénergétique ont généré 40% de l'électricité de l'Union européenne, tandis que les combustibles fossiles en ont généré 34%.

45. Un premier cas mondial de rémission d'un patient séropositif sans avoir eu besoin d'une greffe de moelle osseuse a été dévoilé lors de la 23e conférence internationale sur le sida, en juillet. Cette avancée est à prendre avec précaution et doit être confirmée, mais c'est un espoir pour des malades qui doivent actuellement prendre des médicaments à vie.

46. Le plus grand projet de mine d'or au monde est définitivement abandonné. En raison des multiples risques d'atteinte à l'environnement, la justice chilienne a mis un terme, en septembre, à ce projet de mine à ciel ouvert situé à Pascua Lama, à cheval entre le Chili et l'Argentine.

47. Les dauphins roses sont de retour à Hong Kong. Avec la baisse du trafic des ferries due à l'épidémie de Covid-19, cette espèce emblématique de l'ex-colonie britannique nage à nouveau dans les eaux situées entre Hong Kong et Macao.

Un dauphin rose nage dans les eaux hong-kongaises. (CATERS NEW AGENCY / SIPA)

48. Des chercheurs britanniques ont découvert un possible traitement de tous les cancers. Ils ont en effet identifié une cellule immunitaire universelle capable de s'attaquer à presque tous les types de tumeurs.

49. Les Sioux ont obtenu une première victoire face à une compagnie pétrolière dans le Dakota du Nord. Son permis d'exploitation d'un pipeline a été remis en cause. Les tribus amérindiennes et les organisations de défense de l'environnement espèrent sa fermeture définitive.

50. Les émissions mondiales de CO2 ont chuté de 8,6% entre janvier et avril. Une baisse permise par la mise à l'arrêt de l'économie. Pour respecter l'objectif de 1,5 à 2 °C de moins d'ici 2030, il faudrait répéter une telle diminution chaque année.

51. C'est une première en Argentine. Le président Alberto Fernandez s'est engagé pour le droit à l'avortement en soutenant un projet de loi au Parlement. C'est la neuvième fois qu'un texte pour légaliser l'IVG est déposé dans ce pays où l'avortement n'est légal qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, et où une fille âgée de 10 à 14 ans accouche toutes les trois heures.

52. La victoire contre le Covid-19 semble en bonne voie avec la mise au point de vaccins. En France, la vaccination a débuté le 27 décembre pour les publics prioritaires. Le reste de la population devrait pouvoir bénéficier du vaccin entre avril et juin 2021.