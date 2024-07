Direct Tour de France 2024 : jour de sacre pour Tadej Pogacar et une dernière victoire à saisir... Suivez le contre-la-montre de la 21e étape

Un dernier coup d'éclat du maillot jaune ? Intouchable depuis trois semaines, Tadej Pogacar peut parachever sa domination par une sixième victoire sur cette 111e édition du Tour de France, sur l'étape finale qui relie Monaco à Nice, dimanche 21 juillet. Vallonné et long de 33,7 km, ce contre-la-montre devrait entraîner d'importants écarts et sourire aux coureurs les plus frais, qui grimpent aussi bien qu'ils ne roulent.

Le sacre historique de Tadej Pogacar. Une troisième couronne et un premier doublé. Déjà vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, le Slovène s'est assuré une avance suffisament confortable pour célébrer sereinement son premier doublé Giro-Tour, un exploit plus réalisé depuis 1998 par Marco Pantani.

Remco Evenepoel pour seul rival ? Troisième à plus de huit minutes du maillot jaune au classement général, le Belge pourrait bousculer la hiérarchie à Nice, pour décrocher la dernière victoire. Vainqueur pour la première fois sur le Tour lors du contre-la-montre de la 7e étape, le champion du monde de la discipline a coché cette dernière opportunité.

Première arrivée hors de Paris. Jeux olympiques de Paris 2024 obligent, l'arrivée finale de la Grande Boucle est jugée pour la première fois dans une autre ville que la capitale. Nice a les honneurs de cette première, qui ne devrait pas se répéter dans un avenir proche, alors que le Tour était parti d'Italie pour la première fois le 29 juin dernier.