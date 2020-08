Cameroun : le gouvernement annule le projet d'exploitation de 68 000 hectares de forêt vierge

Le gouvernement camerounais a annulé sa récente décision autorisant l'exploitation d'une forêt vierge, a annoncé le 11 août le Premier ministre. Un revirement souhaité par des ONG qui avaient notamment souligné la présence de primates menacés d'extinction dans cette zone. Mi-juillet, le gouvernement camerounais avait décidé d'affecter "à la production du bois d'œuvre" plus de 68 000 hectares de la forêt d'Ebo, située au nord de Douala (sud), la capitale économique.

Les communautés locales et Greenpeace avaient dénoncé cette décision, des riverains promettant de tout mettre en œuvre pour obtenir l'annulation de cette mesure. Le premier ministre, Joseph Dion Ngute a indiqué avoir procédé le 6 août au "retrait" du décret par lequel il avait autorisé le projet d'exploitation de cette forêt. Il explique être revenu sur sa décision "sur très hautes instructions du président de la République", Paul Biya.

Le gouvernement camerounais avait par le passé décidé de faire de cette forêt un parc national. "La forêt d'Ebo abrite des primates en danger critique d'extinction dont la condamnation à mort a été signée par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, avec l'approbation de la présidence de la République du Cameroun", avait déploré Sylvie Djacbou, chargée de la forêt chez Greenpeace Afrique.

Cameroon government just suspended the logging projects in the Ebo forest. We shouldn't stop here. It's just the first step. We need to think about a particular and durable status for the area so as to preserve its biodiversity while contributing to local and national economy. pic.twitter.com/ZBzpJk7ZuD