Énergies renouvelables : une première en Europe

D'après les analyses du centre de réflexion Ember, les énergies renouvelables ont généré 40% de l'électricité en Europe au premier semestre 2020, soit plus que les 40% des énergies fossiles. C'est une grande première pour le continent. "On a fait un saut dans le futur. Mais, ce qui est aussi intéressant à observer, c'est qu'il ne s'est rien passé sur le plan technique, personne n'a été perturbé par ce changement", s'enthousiasme Marc Jedliczka, vice-président du CLER, le réseau pour la transition énergétique.

La France est encore timide

L'éolien et le solaire ont généré 21% de l'électricité européenne, un niveau inédit. Mais, la France, quant à elle, reste timide : seulement 11% de notre électricité a été produit grâce aux énergies renouvelables. Or, pour tenir les engagements du gouvernement, il faudrait arriver à au moins 30% d'ici 2030, et même 100% d'ici 2050. Cette mission n'est pas impossible, d'autant plus que leur coût de production ne cesse de diminuer depuis 2008. Chaque année, de nombreux projets sont lancés.