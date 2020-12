Covid-19 : Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public "entre avril et juin"

La campagne de vaccination grand public pour lutter contre la pandémie de coronavirus se fera "entre avril et juin", c'est-à-dire après une première vague réservée aux publics les plus fragiles. Emmanuel Macron a apporté cette précision, mardi 1er décembre, à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo, en vue de coordonner les efforts deux pays dans la lutte contre l'épidémie.

Le chef de l'Etat prévoit pour début 2021 "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération" compte tenu des doses dont la France disposera, suivi "d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre", a-t-il expliqué.

Dans sa dernière allocution, le 24 novembre, Emmanuel Macron avait déjà assuré que la campagne de vaccination, qui ne sera "pas obligatoire", débuterait "vraisemblablement, dès fin décembre-début janvier".