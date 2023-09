Santé : les pharmacies pourront bientôt délivrer des ordonnances d’antibiotiques

Dans les pharmacies, vous pourrez désormais, en cas d’angine ou de certaines infections, obtenir des antibiotiques sans ordonnance, directement chez le pharmacien. Mode d’emploi.

Nouvelles prérogatives pour les pharmaciens. Désormais, ils pourront délivrer des ordonnances d’antibiotiques pour les cystites et les angines. Ces ordonnances seront établies après un certain nombre de questions posées aux patients. Pour les infections urinaires par exemple, il faudra indiquer si l’on a de la fièvre. Pour les angines, les tests démontreront l’origine bactérienne ou virale de la maladie.

La date d'application sera connue dans les prochains jours

En cas d’infection bactérienne, grâce aux ordonnances des pharmaciens, des antibiotiques seront prescrits rapidement aux patients. "On attend ça depuis longtemps, de pouvoir améliorer la prise en charge du patient", déclare Christine Bihr, pharmacienne à Paris. Du côté des patients, les réactions sont partagées. "Le pharmacien est médical, mais le médecin quand même est plus rassurant", estime une cliente. Jusque-là, ce n’était possible que dans les zones où il y avait pénurie de médecins. On devrait connaître la date d’application de ces nouvelles dispositions dans les prochains jours.