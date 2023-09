Santé : comment prolonger les bienfaits des vacances ?

Comme chaque vendredi dans le 13 Heures, Damien Mascret dévoile sa rubrique bien être et santé. Vendredi 1er septembre, le médecin explique comment conserver les bienfaits des vacances de l’été.

Le premier conseil pour profiter des vacances à son retour est de marcher dans la nature. “Cela baisse le cortisol, une hormone de stress, et ça apaise le système nerveux. Des chercheurs de Stanford ont même trouvé la zone du cerveau qui est apaisée. C’est la zone des ruminations mentales, qui font qu‘on rumine le passé, ce qu’on aurait dû faire, ce qu’on aurait dû dire, plutôt que de savourer l’instant présent. (…) Des chercheurs allemands ont montré que les espaces bleus apportent encore plus de bénéfices que les espaces verts”, précise Damien Mascret ce vendredi 1er septembre.

Les petits plaisirs apaisent l’humain

L'un des autres conseils est d’adopter des mini-résolutions. “Les chercheurs californiens ont montré qu’il vaut mieux raisonner en petits pas qu’en grands objectifs. On a plus de chance d’y arriver et de continuer après avoir atteint un mini-objectif. Qu’il s’agisse de faire du sport, de perdre des kilos en trop, ou de moins dépenser”, poursuit le médecin. Enfin, il faut pouvoir garder les petits plaisirs des vacances. “Une étude de Harvard a prouvé que c’est la principale clé du bonheur (…) Des chercheurs du CNRS en France ont montré que le cœur est sensible à la musique. Certaines musiques excitent le cœur, d’autres l’apaisent”, conclut Damien Mascret.

Parmi Nos Sources

CNRS

Journal of Occupational Health (en Anglais)

Liste non exhaustive