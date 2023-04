Santé : comment vivre avec la maladie de Parkinson ?

En France, une personne sur 50 sera un jour concernée par la maladie de Parkinson. Si elle arrive souvent après 50 ans, elle frappe parfois des plus jeunes. Rencontre avec Ingrid, 48 ans, qui apprend à vivre avec la maladie et à la repousser depuis maintenant quatre ans.

Ingrid Quetineau-Fagot, installée à Montgaroult (Orne), bataille depuis trois ans chaque jour contre la maladie de Parkinson. "Encore aujourd’hui, je vais éplucher quelque chose, et d’un coup tu vas me voir pleurer. Parce que je me dis [que] même ça, j’arrive plus à le faire", confie-t-elle. Tout commence fin 2019, avec une douleur à l’épaule. Puis la douleur persiste, et un neurologue pose alors le diagnostic : la maladie de Parkinson.

"C’est un tsunami"

"C’est un tsunami. Maladie neuro-dégénérative évolutive dont on ne soigne pas, mais on ne peut soigner que les symptômes", dit-elle. "Un coup de massue" également pour son mari, Mickaël. Un des meilleurs remèdes pour contrer la maladie est d’être en mouvement. Chaque semaine, Ingrid fait des exercices adaptés avec Romane, sa kiné. Les gestes permettent de ralentir la progression de la maladie. Après avoir passé deux ans à pleurer, Ingrid a eu un déclic après le Covid-19. L’été dernier, elle et Mickaël ont ainsi embarqué leurs deux enfants pour une semaine de vélo et de bivouac en Mayenne.