Allergies au pollen : la moitié de la France placée en alerte rouge

Le printemps arrive, avec ses allergies au pollen. 61 départements sont en alerte rouge, mardi 11 avril. Reportage dans le Nord-Pas-de-Calais.

Philippe et Nathalie ont l'habitude de parcourir 8 km chaque matin, sous les bouleaux et les frênes du Parc de la Citadelle, à Lille (Nord). Mais depuis quelques jours, le pollen vient compliquer la balade. "C'est surtout la gorge", précise le Lillois. L'allergie au pollen, un mal saisonnier qui n'épargne les animaux, comme le shiba. "Le chien a des rougeurs aux yeux, il se gratte le museau. Il est allergique au pollen depuis quelques mois", décrit son propriétaire.

Activités extérieures en fin de journée

Le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte rouge depuis ce week-end, pour risque élevé d'allergie au pollen, surtout de bouleau et de charme, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. L'arrivée du printemps, une belle météo, sont deux facteurs qui favorisent la dispersion du pollen dans l'air. Certaines pharmacies ont renfloué leurs stocks de médicaments antihistaminiques, pour faire face au nombre de clients souffrant d'allergies. Pour vivre au mieux ces pics d'allergie, il faut aérer son logement le matin de préférence, se protéger les yeux, et privilégier les activités extérieures en fin de journée.