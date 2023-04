Cinéma : "Donjons et Dragons" revisité avec Hugh Grant en tête d’affiche

Le film "Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs", est adapté du jeu de société du même nom. Le réalisateur a misé sur les effets spéciaux, des stars et beaucoup d’humour.

Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs, une aventure épique dans un monde imaginaire, est aussi l’histoire d’un cambriolage qui tourne mal. Ajoutez beaucoup l’humour et de second degré, c’est l’univers de Donjons et Dragons revisité. À l’origine, c’est un jeu de rôle, avec des figurines de monstres et de guerriers. Chacun s’invente son personnage dans des aventures fantastiques.

Hugh Grant dans le rôle du méchant

Créé aux Etats-Unis il y a près de 50 ans, il s’est propagé en France dans les années 80. Aujourd'hui, le phénomène est devenu mondial. Il y aurait 40 millions de joueurs sur la planète. Les studios hollywoodiens ont flairé l’aubaine et lancé une adaptation spectaculaire. Le rôle du méchant a été convié à l’acteur Hugh Grant, qui s’illustre loin des comédies romantiques qui ont fait son succès. "Je ne connaissais rien au jeu, je n’y comprends toujours rien. J’ai pris ça comme un film normal, j’ai trouvé le scénario très drôle. Ça parle de loser, j’aime bien ça", confie-t-il.