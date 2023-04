Bretagne : une marche à travers l'histoire sur le sentier de Cézembre

L'île de Cézembre, au large de Saint-Malo, est le paradis des animaux sauvages. Le sentier de randonnée vient de rouvrir, pour le plus grand bonheur des promeneurs.

L’île de Cézembre est ancrée dans la baie de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Sylvie Cassagnau, capitaine du Métis, peut la relier jusqu’à 20 fois par jour à l’arrivée du printemps. "Pour les gens qui sont intéressés par l’histoire et par la nature, c’est un endroit merveilleux", dit-elle. Noyée sous les bombes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, brûlée au napalm, Cézembre a longtemps été interdite au public.

Un sentier traversé par l’histoire de la guerre

Sa plage fait aujourd’hui le bonheur des visiteurs. Le sentier offre 800 mètres de Landes, dépolluées il y a cinq ans. Le promontoire permet de jouir d’un panorama exceptionnel. Parmi les canons allemands qui le bordent, l’un a fondu il y a près de 80 ans sous l’effet du napalm. "On sent qu’il y a eu toute une vie avant nous. Mais le fait d’être au calme, on se sent assez apaisé", confie une femme. Les stigmates de la guerre limitent toutefois encore l’accès d’une grande partie de Cézembre. Seuls les oiseaux y ont élu domicile.