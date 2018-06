Santé : prothèses et lunettes remboursées à 100%

Changer de prothèse auditive, vu le tarif, ça mérite réflexion. Ce patient aura attendu sept ans avant de franchir le pas. Aujourd'hui, pour une prothèse auditive, il faut débourser 1 400 € par oreille en moyenne, avec un reste à charge pour le patient de 800 €. En 2021, le prix des appareils devrait être en moyenne de 950 € par oreille et ne plus rien coûter au patient. Néanmoins, il faudra choisir parmi une sélection de prothèses dont le prix sera encadré ; cela ne concernera donc que les appareils les plus basiques.

Une hausse des cotisations à prévoir ?

Autre mesure concernant cette fois les lunettes : elles seront remboursées à 100% dès 2020 sur une sélection de 17 modèles différents, avec des verres amincis, antirayures et antireflets, et pour tous types de correction. Enfin, le remboursement des prothèses dentaires va également évoluer : si aujourd'hui, une couronne en céramique pour les dents visibles coûte en moyenne 650 €, l'objectif est de diminuer son prix à 440 € en 2020, et de ne plus rien coûter au patient. Mais cela ne concernerait qu'un certain type de prothèses de moins bonne qualité, selon ce dentiste. Ces mesures sont le résultat de longues négociations entre la Sécurité sociale et les praticiens. Les professionnels vont devoir baisser leurs marges et les mutuelles faire un effort supplémentaire. Conséquence pour les patients : les cotisations pourraient s'envoler.

